В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу артист розповів, що історій з фронту дуже багато. Він каже, що у майбутньому буде розповідати дітям про приклади героїзму і порядності, а також про нелюдяність зі сторони ворога.

До теми Коля Сєрга зізнався, де його застала війна 24 лютого: "Вирішив ще поспати"

Небезпечні моменти під час поїздок на фронт

Коля Сєрга каже, що вони неодноразово потрапляли під обстріли, коли приїжджали з концертами на позиції. Адже команда працює вздовж всієї лінії фронту.

Зокрема, він пригадав історії, коли "життя висіло на волосині":

Коли виступали перед артилеристами, прямо на позиції нас почали обстрілювати градами.

Коли працювали з художниками зі "Стінами культури" у Вовчанську і коли їздили до спецпідрозділу на південному напрямку, то потрапляли під мінометний обстріл.

На Донеччині під час однієї з поїздок ночували на об’єкті, який обстріляли з С-300.

У такі моменти щоразу відчуваєш, що ти на волосинці від смерті. І якщо ми вижили, це означає, що ми ще не виконали своє завдання. Значить Бог нас береже для чогось важливого і ми це обов'язково виконаємо,

– вважає Сєрга.

Цікаво! Коля Сєрга вирішив стати снайпером і кілька місяців проходив навчання. Згодом він перейшов у "Культурному десанті". Зараз артист підтримує військових на фронті своєю музикою. Проте навчання на снайпера не закинув, хоче бути готовим, якщо доведеться взяти зброю до рук.

Він додав, що останні тижні перебував у зоні бойових дій на Донеччині.

"Я є військовослужбовцем 59-ї бригади. Тому постійне місце перебування – це безпосередньо Донеччина. Іноді приїжджаю до Києва у відрядження – це студійна робота або наради в Міністерстві Культури", – сказав співак.

Артист також розповів, що робитиме після перемоги. Він зізнається, що не уявляв цей день, хоче його просто прожити, без очікувань. Але додає, що буде плакати, бо в цей день вже можна.

До слова, Коля Сєрга також розповів про своє ставлення до мобілізації в Україні. На його думку, кожен українець має піти у військкомат, щоб відмітитися там. Проте він наголосив, що не всіх відправляють одразу на фронт. Більше деталей – читайте у статті.