Цю шалену суму в доларах, гривнях та євро Сергію Жадану довелося рахувати не на столі, а в ліжку в готелі. Він розклав усі купюри на білому простирадлі та зробив селфі з друзями-музикантами.

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Сергій Жадан зібрав мільйон гривень для ЗСУ

Ще під мільйон гривень на добрі справи зібрали під час останніх концертів, виступів та поїздок. Стіл у готельному номері був замалий, тож гроші рахували в ліжку. Вийшло трішки оперетково, але порахували все до останнього долара,

– поділився Сергій Жадан.

Він наголосив, що всю суму перерахували на машини на фронт: "Гроші вже віддали на автівки, працюємо далі".

Сергій Жадан з грошима, які зібрав на ЗСУ / Фото з фейсбука письменника

У фейсбуці прокоментували, що Сергій Жадан з друзями наближає перемогу так само як хлопці зі Збройних сил України:

"Величезне дякую! Сергію, ви з командою дійсно наближаєте разом з хлопцями з ЗСУ нашу перемогу! Слава Україні";

"Дякую Богу за те, що я українка і живу поряд з такими людьми! Дякую вам, дякую ЗСУ";

"Ви навіть не уявляєте, як ви надихаєте людей і вселяєте віру в те, що все буде добре. Дякуємо вам, невтомні і чудові. Любимо вас і пишаємося";

"Хлопці, ви неймовірні. Щиро дякуємо".

Нагадаємо, що у вересні Сергію Жадану не вдалося виступити в Італії, його концерт у Мілані скасували. Організатор "злився", бо український гурт нібито збирав би гроші на війну. Письменник спробував пояснити, що їхня ціль – автівки, а не зброя, але той не захотів ризикувати.