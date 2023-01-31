Січневий тур "Жадана і Собак" завершився, і музиканти прозвітували, скільки коштів їм вдалось зібрати на концертах. Ця сума – пів мільйона гривень! За цей час вони виступили у Чернівцях, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Одесі та Дніпрі. Ще задовго до виступу музикантів усі квитки на концерті були продані.

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Друзі, хочемо ще раз подякувати вам за ці концерти. Розуміємо, що часи нині зовсім не веселі, проте й ми намагаємось говорити на виступах не лише про шкідливі звички. Для нас справді важливо відчувати вашу присутність та згуртованість. Тому спасибі вам, за те, що ви з нами. А ми натомість передаємо з цих концертів чергові 500 000 гривень на потреби українського війська й працюємо далі,

– повідомив Сергій Жадан у фейсбуці.

"Жадан і Собаки" із січневим туром в Україні / Фото Олександра Воропаєва

У фейсбуці гурту музиканти повідомили, що їхній січневий тур завершився, а концерт у кожному місті був справді особливим і неповторним.

"Але у всіх них є дещо спільне – ваші палкі серця та блискучі очі, які ми точно ніколи не забудемо. Дякуємо Збройним Силам України, завдяки яким зараз взагалі можливі будь-які події… Спільними зусиллями з туру ми зібрали 500 тисяч гривень на благодійність. Дякуємо кожному з вас, дорогі брати і сестри!" – написали артисти з гурту.



Сергій Жадан зібрав з музикантами пів мільйона гривень для ЗСУ / Фото з фейсбуку гурту

Нагадаємо, що Сергій Жадан від початку повномасштабного вторгнення допомагає Збройним Силам України. Зокрема у листопаді він розповів, що на закордонних виступах йому вдалось зібрати на потреби армії майже мільйон гривень. Також він публікує в мережі дрібніші звіти, де розповідає про купівлі автомобілів та інших необхідних речей за донати українців.