Втім, днями Христина опублікувала допис, де показала архівні фото з лідером гурту "Океан Ельзи" та за сумісництвом її продюсером. Водночас вона заявила, що їхня співпраця добігла кінця.
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Вакарчук та Соловій завершили співпрацю
Співачка подякувала продюсеру за створення альбому лемківських пісень, за цінні поради, досвід, віру та підтримку.
Дякую за прийняття та розуміння мого юнацького максималізму у 2013 році. Дякую за переконання залишитись на своєму імені — Христина Соловій. Дякую за можливість бути поруч, бачити та відчувати, захоплюватись і мріяти вище неба! За все дякую,
– написала виконавиця.
Христина наголосила, що це була неймовірна співпраця, яка завершилась згідно з домовленостями та без скандалів. "Далі — сама", – підсумувала Соловій.
Співпраця Вакарчука та Соловій: що відомо
- Святослав і Христина перетнулися на популярному телешоу "Голос країни" ще у 2013 році. Тоді Соловій підкорила публіку дивовижним виконанням лемківської пісні "Горе долом ходжу", завдяки чому потрапила в команду до Святослава Вакарчука.
- З часом він взяв на себе роль її наставника та продюсера, керуючи розквітом кар'єри.
- Продюсування Вакарчука видалось доволі успішним, оскільки за 10 років артистка випустила чимало пісень, які є неабияк популярними сьогодні. Зокрема "Тримай", "Хто, як не ти", Fortepiano, "Таксі" та інші. Кліпи на її треки не менше подобаються публіці. Тож Христина Соловій за час співпраці з Вакарчуком здобула чималий досвід та зайняла провідне місце на українській сцені.