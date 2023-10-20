Фаны давно подозревают, что между Жаданом и Соловий роман. Пара не признается в отношениях, однако часто проводит время вместе.

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Теперь они удивили общим треком. Клип получился очень романтичным, а от песни фаны просто в восторге.

Жадан и Соловий презентовали общий трек

Певица Кристина Соловий снялась в клипе на песню "Сердце" вместе с группой "Жадан и Собаки". Видео снимали во Львове, многие кадры были сделаны в церкви святого Андрея Первозванного.

Как отметили артисты, трек "Сердце" – это откровенная и понятная история любви двух людей, за которой скрываются преданность и смелость.

Эта песня о смелых людях, борющихся за важные для себя вещи. Смотрите клип, слушайте песню и помните – что рядом с любовью никогда не может стоять раскаяние,

– говорится в описании.

Клип Сергея Жадана и Кристины Соловий: смотрите видео

Фаны в восторге от трека

Поклонники артистов очень обрадовались, увидев пару вместе. Песня ей очень поразила, ведь в ней воспевается любовь. Фаны отмечают, что они слушают трек на повторе:

"Как же это красиво, талантливо, безупречно! Слова затрагивают душу и отзываются! Такие муравьи по телу! Это просто шедевр!"

"Боже, ну какие же вы очаровательны! Невероятная песня и невероятный клип!"

"Очень хороший клип и нежная песня!"

"Прокайфовала всю песню. Клип прекрасен. Очень удачное сочетание нежного и драйвового".

"Неожиданно лирически, как для Жадана, но очень хорошо".

"Колоба года, филигранный клип и чувственная песня, спасибо!"

"Вау! Как теперь перестать напевать?"

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