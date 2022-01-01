Музиканти вирішили зібратися сім'ями – разом із дружинами та дітьми. Однак той вечір не обійшовся без сюрпризів.

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Учасники гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ домовилася, що організують тематичну вечірку – одягнуть карнавальні костюми. Також вирішили, що кожен приготує свою коронну страву. А для дітей запросили аніматорів – Діда Мороза та Снігуроньку.

А дружина Сергія того дня працювала: "Аня – перекладачка. О 22 годині вона повернулася з відрядження разом із колегою, який за національністю – японець. Він мав їхати у готель, а Аня планувала приєднатися до нас. Однак ми гостинно запросили його провести цю ніч з нами, щоб у свято він не залишався сам у чужій країні. Він не знав нашої мови, однак вранці 1 січня ми всі були на одній хвилі. Було так весело, що наш друг залишився ще на одну ніч, а потім ми провели його на літак".

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Та ніч справді була дивовижною. Учасники гурту допомагали гітаристу Андрієві Радькові організувати сюрприз для коханої Олі, якій він освідчився.

Я досі згадую ту ніч з усмішкою. Не проти повторити її,

– додав Танчинець.

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