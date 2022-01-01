Музыканты решили собраться семьями – вместе с женами и детьми. Однако этот вечер не обошелся без сюрпризов.

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Участники группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ договорилась, что организуют тематическую вечеринку – наденут карнавальные костюмы. Также решили, что каждый приготовит свое коронное блюдо. А для детей пригласили аниматоров – Деда Мороза и Снегурочку.

А жена Сергея в тот день работала: "Аня – переводчица. В 22 часа она вернулась из командировки вместе с коллегой, который по национальности – японец. Он должен был ехать в отель, а Аня планировала присоединиться к нам. Однако мы гостеприимно пригласили его провести эту ночь. с нами, чтобы в праздник он не оставался один в чужой стране.Он не знал нашего языка, однако утром 1 января мы все были на одной волне. Было так весело, что наш друг остался еще на одну ночь, а потом мы провели его на самолет".

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Но ночь действительно была удивительной. Участники группы помогали гитаристу Андрею Радько организовать сюрприз для возлюбленной Оли, которой он сделал предложение.

Я все еще вспоминаю ту ночь с улыбкой. Не прочь повторить ее,

– добавил Танчинец.

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