Геннадій Вітер, відомий під псевдонімом GENA VITER, ексклюзивно для читачів 24 каналу розповів, як декілька років тому з ним трапилася курйозна історія. Один з новорічних корпоративів він точно запам'ятає надовго.
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Геннадій Вітер про новорічний корпоратив
Декілька років тому артист виступав у Харкові. Тоді разом з командою його запросили у великий розважальний комплекс. Організатори зустріли їх, все було добре. Однак, коли Геннадій вийшов на сцену, почав виступати, то по обличчях гостей в залі зрозумів, що щось не так.
Вони не розуміли, що я роблю на сцені. Виконав одну пісню, подивився на менеджера, який показував, щоб я йшов звідти. Виявилося, що на мене чекають в іншому залі, а я був на чужій вечірці,
– пригадав GENA VITER.
Того дня в одному закладі були корпоративи одразу в декількох великих компаній і адміністратор не туди зорієнтував артиста. Коли все з'ясувалося, Геннадій побіг до залу, де й мав виступати.
І ті, хто замовляв виступ GENA VITER, і ті, хто отримав "бонус", були щасливі. Ми з командою ще довго сміялися, мовляв, тільки зі мною могло таке статися,
– жартома поділився Вітер.