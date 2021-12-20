Геннадій Вітер, відомий під псевдонімом GENA VITER, ексклюзивно для читачів 24 каналу розповів, як декілька років тому з ним трапилася курйозна історія. Один з новорічних корпоративів він точно запам'ятає надовго.

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Геннадій Вітер про новорічний корпоратив

Декілька років тому артист виступав у Харкові. Тоді разом з командою його запросили у великий розважальний комплекс. Організатори зустріли їх, все було добре. Однак, коли Геннадій вийшов на сцену, почав виступати, то по обличчях гостей в залі зрозумів, що щось не так.

Вони не розуміли, що я роблю на сцені. Виконав одну пісню, подивився на менеджера, який показував, щоб я йшов звідти. Виявилося, що на мене чекають в іншому залі, а я був на чужій вечірці,

– пригадав GENA VITER.

Того дня в одному закладі були корпоративи одразу в декількох великих компаній і адміністратор не туди зорієнтував артиста. Коли все з'ясувалося, Геннадій побіг до залу, де й мав виступати.

І ті, хто замовляв виступ GENA VITER, і ті, хто отримав "бонус", були щасливі. Ми з командою ще довго сміялися, мовляв, тільки зі мною могло таке статися,

– жартома поділився Вітер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що минулого року Андрій Данилко мав виступати на новорічному корпоративі в ОАЕ, однак за декілька днів до цього підхопив коронавірус і довелося скасувати концерт.