Шоумена вирішили поховати в Україні, хоч останні місяці він провів у Німеччині. Раніше ми показували, як у Києві прощалися з Сергієм Сивохою.

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Невідомі факти про життя Сергія Сивохо

Ексдиректорка ТРК "Україна" Марина Миргородська пригадала, що востаннє бачилися з Сергієм на похороні колеги – він вже тоді був з палицею.

Я бачила, що дуже схуд. Але був позитивно налаштований і вірив у те, що подолає все це. Ніхто не подумав би, що в 54 роки при рівні сучасної медицини… Він приїхав у Німеччину просто на консультацію. І "згорів" у лікарні за тиждень,

– розповіла вона.

Миргородська додає, Сивохо ніколи не був пихатим чи надмірним, хоча свого часу був великою зіркою.

Телеведуча Анна Свиридова зізналася, що телефонувала Сивохо за кілька тижнів до його смерті, щоб запитати контакти для лікування Ніни Матвієнко.

"Тоді навіть у голосі не відчула, що, можливо, щось не так з його здоров’ям. Я знала, як і всі, що він хворіє багато років. Це ж все відбувалося на наших очах", – каже вона.

Другі покійного гумориста розповіли про його родину – дружину та маму. Раніше ця тема завжди була закритою для публіки.

Виявляється, Сергія Сивохо з дружиною вважали ідеальною парою.

За теперішніми мірками дивно, що люди так довго можуть бути разом. Вони різні, але заразом неймовірно підходять один одному. Він так ніжно вів її по життю – під руку. В хорошому сенсі заздриш таким стосункам – так в ідеалі має бути,

– каже Миргородська.

Вона пригадала, що коли гуморист їхав до Ізраїлю на гастролі, то привіз дружині гарне вбрання. Він міг підібрати їй одяг, без примірки та не знаючи розміру.



Сергій Сивохо з дружиною / Фото з його інстаграму

Анна Свиридова каже, що саме завдяки дружині Тані Сивохо протримався стільки років.

"У них дуже міцна родина. Вона за ним була як за кам'яною стіною, а він – за нею. Сергій був дуже класним другом", – додала вона.

Телеведучий Олексій Суханов каже, що Сивохо дуже любив життя. Проте з його дружиною він познайомився лише на похороні гумориста.

"Спостерігаючи за ним, можу сказати тільки одне: вони надихалися коханням і берегли його. Дуже тендітно одне до одного ставилися", – зазначив Суханов.

Крім того, як зазначив ведучий Андрій Бєдняков, Сергій дуже любив та поважав свою маму.

Скільки ми де разом не бували, завжди їхав додому з подарунками. Мама для нього – головна людина на світі. Він мені показув приклад, що батьки для тебе – це номер один. Він завжди, де б не був, телефонував мамі, слухався її,

– розповів він.

Де поховають Сергія Сивохо: коротко