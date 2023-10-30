Пішов з життя Сергій Сивохо: де та коли відбудеться прощання з шоуменом
30 жовтня 2023, 14:15Читать новость на русском
Джерело:"Ліга Сміху"
Український шоумен, телеведучий та колишній гравець КВК Сергій Сивохо помер 17 жовтня. Тепер стало відомо, де та коли українці зможуть попрощатися з гумористом.
Про дату прощання написали в інстаграмі проєкту "Ліга Сміху", де Сергій Сивохо був тренером. Раніше ми розповідали, яким був та чим займався шоумен.
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Де та коли відбудеться прощання з Сергієм Сивохо
Гумориста проведуть в останню путь у п'ятницю, 3 листопада. Прощання з Сергієм Сивохо відбудеться у Києві в МЦКМ "Жовтневий палац". Церемонія розпочнеться об 11:00.
З Сергієм Сивохо попрощаються 3 листопада / Скриншот
Що відомо про смерть Сергія Сивохо: коротко
- Про смерть шоумен стало відомо 17 жовтня. Останні дні життя він провів у Німеччині, де лікувався. У Сергія Сивохо залишилася дружина Тетяна та син Савва.
- Відомо, що тривалий час Сивохо боровся з тяжкою хворобою. Ще влітку 2017 року йому поставили діагноз – виразка шлунку та порадили негайно схуднути. Сивохо скинув 50 кілограмів.
- Через малорухливий спосіб життя у легенях гумориста почала накопичуватися рідина. Лікарям тоді довелося вводити Сивохо в стан штучної коми.
- Колеги та друзі шоумена пригадали, що за останніх 2 роки він помітно схуд, ледь пересувався та користувався милицями.