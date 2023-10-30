Пішов з життя Сергій Сивохо: де та коли відбудеться прощання з шоуменом

Український шоумен, телеведучий та колишній гравець КВК Сергій Сивохо помер 17 жовтня. Тепер стало відомо, де та коли українці зможуть попрощатися з гумористом.

Про дату прощання написали в інстаграмі проєкту "Ліга Сміху", де Сергій Сивохо був тренером. Раніше ми розповідали, яким був та чим займався шоумен.

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Де та коли відбудеться прощання з Сергієм Сивохо

Гумориста проведуть в останню путь у п'ятницю, 3 листопада. Прощання з Сергієм Сивохо відбудеться у Києві в МЦКМ "Жовтневий палац". Церемонія розпочнеться об 11:00.



З Сергієм Сивохо попрощаються 3 листопада / Скриншот

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