Случилось это в Германии. Издание OBOZREVATEL сообщило, что причиной смерти стала болезнь легких, которая была у шоумена хронической.

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Что известно о болезни Сергея Сивохо

Раньше мы писали, что у шоумена с ранних лет были проблемы со здоровьем. Еще в 6 лет у него диагностировали бронхит, сопровождавшийся астмой. Это сильно повлияло на его дальнейшую деятельность. В том числе и потому, что тогда парню назначили гормональное лечение, которое впоследствии стало причиной лишних килограммов.

Вообще не было времени, когда бы я не кашлял. Использовались тогда для лечения разные средства, в том числе и гормоны,

– говорил шоумен.

В 2017 году у Сергея обнаружили язву желудка. Эта болезнь не только усложняла его подвижность, но и влекла за собой постоянное ухудшение физического самочувствия. В тот период мужчина весил 195 килограммов, поэтому врачи его призвали срочно похудеть, в противном случае артист мог умереть. В конце концов шоумен сбросил 50 килограммов: "Не дай Бог вам худеть так, как худел я. После этого я лежал в течение 4 месяцев. Иногда вообще не хотелось есть".

Несмотря на то, что Сергей похудел, проблемы со здоровьем не закончились. Из-за малоподвижного образа жизни в его легких накопилась жидкость. Врачам пришлось ввести его в искусственную кому.

"В больнице тогда что-то произошло, и я до сих пор не чувствую стопы на левой ноге. Именно поэтому у меня небольшие проблемы с передвижением", – рассказывал Сивоха.

Известно, что длительное лечение шоумену удалось оплатить с помощью друзей.



Сергей Сивохо / Фото из фейсбука шоумена

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