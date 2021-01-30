Скандальний український шоумен, колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо розповів про смертельну хворобу. Чоловік зізнався, для того, щоб вижити, йому довелося схуднути на 50 кілограмів.

Джерело: "Зірковий шлях"

Сергій Сивохо відомий своїми скандальними політичними заявами. Тепер чоловік дав відверте інтерв'ю, у якому вперше розповів про смертельну хворобу, з якою йому довелося боротися.

Читайте також Це вірус: дружина Сергія Бабкіна розповіла про причину його хвороби

Сергій Сивохо про свою хворобу

51-річний чоловік розповів, що зайва вага у нього була з дитинства. У 6-річному віці лікарі діагностували у Сивохи бронхіт з астматичним компонентом. Тоді йому призначили гормональне лікування, яке й стало причиною зайвих кілограмів.

Тато у мене спортсмен, мама також була стрункою. Я ніколи не комплексував щодо цього. І поки був бадьорий вік, до нещодавнього часу, я не відчував цих зайвих кілограмів,

– поділився Сергій.

У 2017 році вага Сивохи складала 195 кілограмів. Тоді у нього діагностували виразку шлунку. Шоумен був дуже слабким і не розумів, що з ним відбувається. Після того, як його госпіталізували виявилося, що він втрачає кров.

"На час, коли мене забрала швидка, я вже втратив 3 літри крові. Тоді не можна було проводити порожнинну операцію і все робили через стравохід. Лікарі сказали, що потрібно худнути, інакше можу померти. Не дай Боже вам худнути так, як худнув я. Після цього я лежав протягом 4 місяців. Іноді взагалі не хотілося їсти", – розповів Сивохо.

Тоді артист схуднув на 50 кілограмів, але проблеми зі здоров'ям не закінчилися. Сергій вів малорухливий спосіб життя і через це у його легенях накопичилася рідина. Лікарям довелося ввести його у штучну кому. Тривале лікування шоумену вдалося оплатити за допомогою друзів.

У лікарні тоді щось сталося і я досі не відчуваю стопи на лівій нозі. Саме тому у мене невеликі проблеми з пересуванням,

– поділився Сергій.

Інтерв'ю Сергія Сивохи: дивіться відео онлайн

Що відомо про скандал з Сергієм Сивохою

12 березня 2020 року тодішній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо презентував Нацплатформу примирення та єдності. Під час презентації він назвав російську агресію на Сході України "внутрішнім конфліктом". Вже 30 березня чоловіка звільнили з посади позаштатного радника РНБО. На звільненні Сивохи наполягали нардепи від фракції "Слуга народу". Вони аргументували це тим, що публічна діяльність Сергія "викликає занепокоєння у суспільстві, створює публічну напругу, дискредитує президента та шкодить національним інтересам України".