Гріх жалітися, – Сергій Середа назвав суму, яку заробляє у місяць

Шоумен та чоловік української співачки MamaRika Сергій Середа розповів, чим займається та скільки заробляє у місяць. За його словами, сума є такою, що "гріх жалітися".

Окрім того, що чоловік веде ютуб-канал і часом є ведучим на святах, він також працює зі своєю дружиною над її творчим проєктом MamaRika. Сергій є менеджером співачки.

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Скільки заробляє Сергій Середа

Шоумен має декілька джерел доходу: ютуб, весілля та корпоративи і проєкт MamaRika. Він зауважив, що найбільше часу витрачає на останній. Водночас від весіль та корпоративів чоловік "не кайфує".

Більша частина мого часу йде на проєкт MamaRika. Всі організаційні моменти на мені. Багато всього. Ніколи не думав, що буду цим займатися. До повномасштабного вторгнення у мене були телевізійні проєкти та корпоративи. Досить було грошей. І за ці кошти розвивався проєкт MamaRika. Ми вклали тисяч 200. Проєкт із 2016. Уже відбили. Ми не про бізнес,

– поділився Середа.

Шоумен розповів, що заробляє близько 5 тисяч доларів. "Гріх жалітися", — додав Сергій.

Інтерв'ю з Сергієм Середою: дивіться відео онлайн

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