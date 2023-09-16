Кроме того, что мужчина ведет ютуб-канал и порой является ведущим на праздниках, он также работает со своей женой над ее творческим проектом MamaRika. Сергей является менеджером певицы.

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Сколько зарабатывает Сергей Среда

У шоумена есть несколько источников дохода: ютуб, свадьбы, корпоративы и проект MamaRika. Он отметил, что больше всего времени тратит на последний. В то же время от свадеб и корпоративов мужчина "не кайфует".

Большая часть моего времени уходит на проект MamaRika. Все организационные моменты на мне. Много всего. Никогда не думал, что я буду этим заниматься. До полномасштабного вторжения у меня были телевизионные проекты и корпоративы. Достаточно было денег. И за эти деньги развивался проект MamaRika. Мы вложили тысяч 200. Проект с 2016 года. Уже отбили. Мы не о бизнесе,

– поделился Среда.

Шоумен рассказал, что зарабатывает около 5 тысяч долларов. " Грех жаловаться", — добавил Сергей.

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