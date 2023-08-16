Нещодавно Надія Медведчук разом з фіналісткою "Холостяка-12" Сашою Мудрою відвідала церемонію вручення премії TOP USA Awards. На святі також було безліч українських зірок – від Каті Осадчої з Юрієм Горбуновим до Тіни Кароль.

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Скільки Надін витрачає в США

Надія Медведчук в новому інтерв'ю зізналася, що витрачає близько 10 тисяч доларів у місяць. За її словами, там все набагато дорожче, ніж в Україні, а також є великі податки.

Постійні витрати блогерки в США:

оренда квартири без меблі – 5 тисяч доларів у місяць

можливість підніматися на дах будинку – тисяча доларів у місяць,

зал – 200 доларів в місяць,

також є витрати на транспорт і їжу.

Крім того, в Америці величезні податки. Наприклад, штат Нью-йорк, де живе Надін, має 9 відсотків податку до всього.

Тобто ти можеш замовити звичайний салат, який коштує 22 долари, але тобі доведеться також заплатити 9% податку та 18% як чайові офіціанту. Середній чек на обід у звичайному кафе – 50 доларів,

– розповіла Медведчук.

Як Надін зараз заробляє

Блогерка зізнається, що працює з американською рекламою, яка гарно оплачується.

"Також я підпрацьовую як модель. Наприклад, нещодавно була зйомка нової колекції для сайту Guess. У середньому за один день зйомки платять від тисячі доларів і вище. Але якщо це звичайни показ чи ноунейм бренд – то це може бути і 200 доларів за день", – пояснила Медведчук.

Крім того, Надін підпрацьовує маркетологом для бренду Jexi, який запустив учасник "Холостячки" Андрій Хветкевич.

Блогерка також відповіла на питання ведучого, скільки вона донатить на ЗСУ.

Весною донатила більше. Влітку, скажу чесно, нічого не доначу, бо ледве покриваю свої витрати. Крім того, моя мама зараз на лікуванні. Але загалом мій принцип у житті – віддавати 20 відсотків, бо те, що ми віддаємо на благо, до нас повертається,

– розповіла вона.

Дивіться інтерв'ю з Надін Медведчук: відео

До речі, головний герой "Холостяка-12" Алекс Топольський нещодавно оскандалився своєю заявою. Він зізнався, що йому легше висловлювати свої думки російською мовою. Чи не вперше з початку повномасштабного вторгнення Алекс перейшов на мову окупанта та навіть назвав її рідною.