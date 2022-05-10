Из-за непрерывной волонтерской деятельности Сергею Притуле некогда объяснять детям, что происходит в стране. Сейчас их воспитанием занимается мама. На удивление шоумена, даже 4-летней дочери Соломии дошло, что Россия – враг, поэтому нужно идти подальше от всего российского.
Читайте также Таксист привез меня за 10 тысяч гривен, – как Притула экстренно возвращался в Киев 24 февраля
Дочь шокировала Сергея Притулу заявлением о войне
Звездный отец всегда знал, что дочь, в отличие от старшего сына Дмитрия, "обладает безумной языковой устойчивостью". Если 13-летний мальчик переходит на русский с другими детьми, то Соломийка – никогда, скорее с ней заговорят по-украински.
Более того, девочка, которой в июле исполнится 5 лет, знает о нападении России на Украину, поэтому действует радикально. Свой любимый мультик она теперь смотрит не на русском, а на украинском.
Я поставил на паузу, мы начали разговаривать, говорю: "Ты вообще понимаешь, что происходит в стране?" А она мне: "Да, на нас напала Россия, россияне – наши враги, и они делают беду",
– вспомнил Сергей Притула.
"Если ребенок уже в четыре года понимает такие вещи, осознает и начинает правильно фильтровать контент, значит, мы с женой правильно воспитываем детей", – подытожил Сергей Притула.
Сергей Притула с тремя детьми / Фото с инстаграммы шоумена
Что о войне знают другие звездные дети
- 6-летний сын Оли Фреймут на день рождения загадал одно желание – чтобы Украина победила.
- Лидер группы ТНМК Фагот учит сына обращаться с оружием.
- Сыновья Григория Решетника понимают, что в стране война. Они эмоционально реагируют на сирены и постоянно спрашивают, когда будет победа.
- 7-летний сын Оли Цыбульской знает о разбомбленной квартире бабушки и дедушки, о Мариуполе, "о детях, что гибнут от врага и от голода".