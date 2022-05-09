Чоловік зараз навчається на магістерській програмі Українського Католицького Університету, що у Львові. І в перші дні вторгнення Росії він мав здавати модуль. На прохання друзів не їхати, він не послухав та відправився у Львів потягом.

Важливо Основне завдання – зберегти державу, – Притула про суперечки й хейт щодо волонтерів

"22 лютого за цим столом сиділа певна група людей, яка говорила про подальші перспективи тої структури, яку я планував (створити партію, – Showbiz 24). У середині березня мав бути з'їзд, установчі збори. Я їм сказав, що поїду на Львів, бо мав модуль на магістратурі в УКУ. А мої мені кажуть: "Не можна нікуди їхати, раптом русня попре – маєш бути на місці". Ну і все наче й натякало, що вони попруть, але ж десь там всередину мозку подібні речі намагаються блокуватися", – зізнався Притула.

Він додав, що відвіз свого старого сина до мами, а сам ввечері сів "тихенько від своїх, щоб ніхто не знав" на потяг.

...І 24-го зранку я, з маленьким рюкзачком, вийшов на пероні Львівського залізничного вокзалу. Відкрив телефон… і пішов до таксиста. Я зібрав консиліум таксистів, вони мені знайшли одного чоловіка, який люб'язно за 10 тисяч гривень привіз мене зі Львова назад сюди, коли тут все вже кипіло,

– згадав Притула.



Сергій Притула у штабі свого фонду / Фото з інстаграму чоловіка

Що радить Притула українцям

За понад 2 місяці війни українці пережили чимало жахіть та потрясінь, тому Сергій радить усім не соромитись звертатись за професійною допомогою до психологів та психотерапевтів.

"Я звертався до психолога. Якісь речі було складно самостійно перетравити і пережити: загинули друзі, ще друзі є в полоні, є друзі під окупацією, в мене всі мої брати зі зброєю. Тому в мене, мабуть, не буде якихось таких суттєвих порад на широкий загал, що робити. Тому що якийсь час я намагався дати раду собі сам, бо не завжди вдавалось", – підсумував Притула.