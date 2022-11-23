З весілля та вінчання: у мережі показали рідкісні фото Сергія Притули з першою дружиною
Джерело:тік-ток Галини Мартинюк
Волонтер Сергій Притула зараз одружений вдруге. В мережі з'явилися рідкісні фото ведучого з його першою дружиною Юлією Андрійчук.
Притула рідко розповідає про сім'ю та особисте життя, але це та тема, яка цікавить його шанувальників. У мережі оприлюднили відео, де зібрали рідкісні кадри першого шлюбу Сергія.
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Фото Сергія Притули та його першої дружини
Сергій та Юлія познайомилися у рідному місті волонтера – Тернополі. Це сталося у 2007 році, а вже через рік закохані одружилися. Тепер тік-током шириться відео, на якому зібрані рідкісні спільні фото експодружжя. Прихильники Притули зібрали фотографії з його весілля, вінчання, прогулянок і світських вечірок.
Хоча шлюб Сергія та Юлії не був довгим, у ньому народився син Дмитро. Нещодавно Андрійчук показувала рідкісне фото юнака, якому зараз 14 років. На світлині він позував з молодшою сестрою, яку Юлія народила в другому шлюбі.
- Сергій Притула також вдруге одружений. Влітку 2015 року він побрався з Катериною Сопельник. Катерина народила коханому доньок – Соломію у 2017 році та Стефанію у 2021.
- Задля безпеки жінка з дітьми на час повномасштабної війни виїхала на Захід України. Ймовірно, вони досі перебувають там, адже в жовтні Сергій розповідав, що часом плаче від самотності. Притула разом зі своїм благодійним фондом та всіма українцями активно працює, щоб допомагати ЗСУ наблизити нашу перемогу.