Притула рідко розповідає про сім'ю та особисте життя, але це та тема, яка цікавить його шанувальників. У мережі оприлюднили відео, де зібрали рідкісні кадри першого шлюбу Сергія.

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Фото Сергія Притули та його першої дружини

Сергій та Юлія познайомилися у рідному місті волонтера – Тернополі. Це сталося у 2007 році, а вже через рік закохані одружилися. Тепер тік-током шириться відео, на якому зібрані рідкісні спільні фото експодружжя. Прихильники Притули зібрали фотографії з його весілля, вінчання, прогулянок і світських вечірок.

Хоча шлюб Сергія та Юлії не був довгим, у ньому народився син Дмитро. Нещодавно Андрійчук показувала рідкісне фото юнака, якому зараз 14 років. На світлині він позував з молодшою сестрою, яку Юлія народила в другому шлюбі.