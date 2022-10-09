Уся країна бачила, як Сергій Притула розплакався, коли 10-річна чемпіонка світу з шашок передала йому 21 тисячу гривень для ЗСУ. Однак це не єдиний випадок за останні сім місяців, коли він не стримав сльози. Громадський діяч плаче і від самотності у великій київській квартирі, і від радості, коли друзів повертають з полону.

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Через що Притула плаче під час війни

Плакав, коли друзі гинули, коли з братом не було зв'язку, коли вони зачищали Ірпінь. Плакав, коли дехто з друзів виходив з полону. Це були сльози радості. Часом плакав, коли прокидаєшся вдома, у мене велике житло, а воно пусте, ти сам. І так трошки прикро,

– зізнався Сергій Притула.

Однак одразу після цього додав, що не дає собі розклеюватися, адже постійно пам'ятає, що є ті, кому пощастило менше.

"Потім ти згадуєш, що в деяких батьків діти по хаті не пробіжаться вже ніколи через цю кляту війну, а в деяких дітей батьки вже не прокинуться навіть у пустій хаті. Ти розумієш, що твої проблеми – це нуль. Тому запихаєш свої переживання десь поглибше, йдеш на Фонд і лупасиш далі", – наголосив Сергій Притула.

Нагадаємо, ще у травні Сергій Притула розповідав, що його сім'я – дружина Катерина, син Дмитро, доньки Соломія та Стефанія – виїхали з Києва на захід України. Жінка досить швидко знайшла там роботу й прилаштувала дітей на гуртки.



До Києва Катерина приїжджала у червні, щоб привітати чоловіка з днем народження. Однак той зустрів її з пістолетом у руках, бо думав, що до його квартири хтось вдирається.

Як війна змінила Притулу

Сергій Притула поділився, що через напад росіян міг погрузнути в ненависті, але в ньому перемогла любов до людей, країни, солдатів, волонтерів.

"Якісь такі дуже болючі пертурбації відбувалися. Я радий, що я не вигорів до кінця зсередини, і що в мені залишилася людина. Умовно кажучи, любов перемогла ненависть. Ненависть до кацапів розгоралася з кожним днем після 24 лютого. Такі пікові, апогейні точки були, коли гинули друзі. Але ненависть – це деструктив, а створювати щось можна тільки маючи фундаментом любов", – заявив Сергій Притула.