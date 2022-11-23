Притула редко рассказывает о семье и личной жизни, но это тема, которая интересует его поклонников. В сети обнародовали видео, где собрали редкие кадры первого брака Сергея.

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Фото Сергея Притулы и его первой жены

Сергей и Юлия познакомились в родном городе волонтера – Тернополе. Это произошло в 2007 году, а уже через год влюбленные поженились. Теперь ток-током распространяется видео, на котором собраны редкие совместные фото супругов. Поклонники Притулы собрали фотографии с его свадьбы, венчания, прогулок и светских вечеринок.

Хотя брак Сергея и Юлии не был долгим, в нем родился сын Дмитрий. Недавно Андрейчук показывала редкое фото юноши, которому сейчас 14 лет. На фотографии он позировал с младшей сестрой, которую Юлия родила во втором браке.