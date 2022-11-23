Американська акторка Гейден Панеттьєрі з 2018 року сходиться й знову розлучається з бойфрендом Браяном Гікерсоном. Днями їх знову побачили разом.

Читайте також Шакіра вперше за довгий час показала підрослого сина: рідкісне фото

Гейден Панеттьєрі в компанії екса-аб'юзера

Акторку побачили разом з Браяном Гікерсоном в одному з аеропортів Лос-Анджелеса. Вони разом сіли на якийсь рейс, а перед тим їх підловили за перекусом.

Невідомо, чи пара вкотре возз'єдналась, чи це лише чутки. Три місяці тому Гікерсон заявив, що є лише другом Гейден. Він додавав, що їхня пара не може бути разом.

Що відомо про Панеттьєрі та її колишнього