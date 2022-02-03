Сергій Притула був незмінним ведучим Нацвідбору з 2017 року. Та цього року він оголосив, що відмовився від події. Для цього було декілька причин і головна з них – загроза російського вторгнення.

Дізнавайтеся також Відомі імена зіркових ведучих Євробачення-2022: хто вони

Чи повернеться Сергій Притула на Нацвідбір

Багато років Сергій присвятив волонтерству, допомозі військовим. Зараз настала пікова точка витрат часу і грошей на ці всі процеси, тому в Притули немає можливості відволікатися на інші проєкти.

Також Сергій не планує повертатися до Нацвідбору в майбутньому. Він працював ведучим, оскільки готувався з командою того ж холдингу, до якого входить телеканал, де він є ведучим. Тому його могли "запозичувати" для проведення цього конкурсу. Притула наголосив, що для нього надзвичайно важливою була команда, яка робить Нацвідбір.

Коли суспільний мовник розірвав договір з телеканалом, чи то він закінчився і його не продовжили, очевидно було, що я не можу бути ведучим Нацвідбору. Як мінімум, з огляду на те, що це інший холдинг та інша команда,

– прокоментував Сергій.

Притула щиро радіє за свою подругу Машу Єфросиніну, яка цього року замінить його на сцені Євробачення. А також Тімура Мірошниченка, який буде її колегою.

"Обов'язково дивитимусь і триматиму кулаки, щоб і Україна отримала гідне представництво на конкурсі, і ведучі впорались зі своєю роботою", – сказав Притула.

Нацвідбір на Євробачення-2022