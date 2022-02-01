Довгоочікуваний фінал Національного відбору пройде 12 лютого, у суботу о 19:00. Місцем проведення шоу обрали Центр культури та мистецтв Національного авіаційного університету в Києві, що на проспекті Космонавта Комарова, 1. Також фінал наживо показуватимуть усі платформи Суспільного.

Читайте Список учасників Національного відбору на Євробачення-2022

Ціни на квитки Національного відбору Євробачення-2022 в Україні

Як відомо, цьогоріч керівники конкурсу трішки змінили правила й замість двох півфіналів і одного фіналу проведуть лише фінал.



Продаж квитків на Нацвідбір 2022 / Фото інстаграм Суспільного

Стартова вартість квитків на фінал Національного відбору стартує від 400 гривень. До слова, квитки можна буде придбати за так звану "ковідну" тисячу. Охочі відвідати шоу можуть купити квитки тут.

Цікаво, що ведучим Національного відбору буде не Сергій Притула, який робив це роками, а Маша Єфросиніна. Телеведучу запросили вести подію на головній сцені. Тоді як Тимур Мірошниченко вестиме захід за кадром.

Нагадаємо,

перший півфінал Євробачення-2022 відбудеться 10 травня,

другий півфінал – 12 травня,

фінал – 14 травня.

Що відомо про Національний відбір на Євробачення-2022