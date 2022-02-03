Сергей Притула был неизменным ведущим Нацотбора с 2017 года. Но в этом году он объявил, что отказался от события. Для этого было несколько причин и главная из них – угроза российского вторжения.

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Вернется ли Сергей Притула на Нацотбор

Много лет Сергей посвятил волонтерству, помощи военным. Сейчас наступила пиковая точка затрат времени и денег на эти все процессы, поэтому у Притулы нет возможности отвлекаться на другие проекты.

Также Сергей не планирует возвращаться в Нацотбор в будущем. Он работал ведущим, поскольку готовился с командой того же холдинга, в который входит телеканал, где он является ведущим. Поэтому его могли "заимствовать" для проведения этого конкурса. Притула подчеркнул, что для него чрезвычайно важной была команда, которая делает Нацотбор.

Когда общественный вещатель расторг договор с телеканалом, или он закончился и его не продлили, очевидно было, что я не могу быть ведущим Нацотбора. Как минимум, учитывая то, что это другой холдинг и другая команда,

– прокомментировал Сергей.

Притула искренне радуется за свою подругу Машу Ефросинину, которая в этом году заменит его на сцене Евровидения. А также Тимура Мирошниченко, который будет ее коллегой.

"Обязательно буду смотреть и держать кулаки, чтобы и Украина получила достойное представительство на конкурсе, и ведущие справились со своей работой", – сказал Притула.

Нацотбор на Евровидение-2022