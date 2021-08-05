Молодь слухає те, що хоче: Сергій Притула прокоментував скандальний виступ Batushka у Тернополі

Український шоумен Сергій Притула прокоментував нещодавній виступ польського гурту Batushka на тернопільському фестивалі "Файне місто". Чоловік переконаний, що старше покоління перебільшує у цій ситуації, а молодь нехай слухає те, що їй до вподоби.

У коментарях до допису про суддівство Сергія Притули в шоу "Україна має талант" користувачка фейсбуку висловила своє невдоволення Максимом Черкашином, якого шоумен підтримував під час парламентських виборів у 2019 році. Адже він став одним з організаторів музичного фестивалю "Файне місто", де цьогоріч виступало чимало російських гуртів та колектив Batushka, антирелігійний перформанс якого стурбував багатьох українців.

До слова СБУ дозволила російським гуртам виступити на "Файному місті"

Притула пояснив, що підтримував і досі підтримує Черкашина, хоча сам не розуміє, чому цьогоріч на фестивалі було кілька гуртів з "російською пропискою".

"У них відверто антипутінська позиція, але я волів би їх не бачити на сцені взагалі. Хай "антипутять" в себе вдома. Але я так розумію, що вас, як християнку, обурив склад учасників на Dark Stage (йдеться про виступ Batushka, – Showbiz 24). Ну, тут я вам не допоможу. Молодь слухає те, що хоче. А старше покоління домальовує їм свої фобії, як, до прикладу, сатанізм чи ще щось у випадку з тими гуртами. Але там не все так страшно, як вам видається. Тіштеся тому, що до Тернополя вкотре з'їхались тисячі людей, які залишили у місті чималі кошти і з хорошими спогадами про "Файне місто" повернулися у свої краї!" – прокоментував Притула.



Сергій Притула висловив свою позицію щодо скандалу з Batuska / Скриншот з фейсбуку

Чому гурт Batushka потрапив у скандал