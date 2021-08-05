В комментариях к сообщению о судействе Сергея Притулы в шоу "Україна має талант" пользовательница фейсбука выразила свое недовольство Максимом Черкашином, которого шоумен поддерживал во время парламентских выборов в 2019 году. Ведь он стал одним из организаторов музыкального фестиваля "Файне місто", где в этом году выступало немало российских групп и коллектив Batushka, антирелигиозный перформанс которого обеспокоил многих украинцев.

К слову СБУ разрешила российским группам выступить на "Файному місті"

Притула пояснил, что поддерживал и до сих пор поддерживает Черкашина, хотя сам не понимает, почему в этом году на фестивале было несколько групп с "русской пропиской".

"У них откровенно антипутинская позиция, но я предпочел бы их не видеть на сцене вообще. Пусть "антипутят" у себя дома. Но я так понимаю, что вас, как христианку, возмутил состав участников на Dark Stage (речь идет о выступлении Batushka, – Showbiz 24). Ну, тут я вам не помогу. Молодежь слушает то, что хочет. А старшее поколение дорисовывает им свои фобии, как, к примеру, сатанизм или еще что-то в случае с теми группами. Но там не все так страшно, как вам кажется. Радуйтесь тому, что в Тернополь в очередной раз съехались тысячи людей, которые оставили в городе немалые средства и с хорошими воспоминаниями про "Файне місто" вернулись в свои края!"– прокомментировал Притула.

Сергей Притула высказал свою позицию относительно скандала с Batuska / Скриншот из фейсбука

Почему группа Batushka попала в скандал