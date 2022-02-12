Roxolana (справжнє ім'я – Роксолана Сирота) є однією з вісьмох фіналістів цьогорічного Нацвідбору. Вже через декілька годин вона у прямому ефірі презентує пісню GIRLZZZZ, з якою прагне представляти Україну в Турині.
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Чому Roxolana має перемогти на Нацвідборі
Напередодні фіналу артистка дала інтерв'ю, в якому зазначила, що унікальність її проєкту в тому, що робить і транслює сучасну, прогресивну, молодіжну та круту українську культуру. В кожному проєкті виконавиця створює симбіоз традицій і сучасного, а старовинні елементи використовує на сучасний лад.
Хочу показати, що українські музика та артисти можуть бути конкурентно спроможними й на закордонному ринку,
– наголосила Роксолана.
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Roxolana про конкурентів
Співачка зазначила, що у всіх фіналістів одна мета й має бути здорова, екологічна конкуренція. Вони всі мають працювати на одне благо, щоб люди обрали крутого артиста, який найкраще зможе представити Україну в Італії.
Мені здається, що Євробачення – це найбільш непередбачуваний конкурс, адже завжди дуже важко спрогнозувати, який настрій буде в людей і за яку пісню їм захочеться проголосувати,
– поділилася думками фіналістка.
Роксолана зауважила, що всі фіналісти дуже професійні. Всі учасники Нацвідбору спілкуються на репетиціях, у них склалася гарна атмосфера під час підготовки.