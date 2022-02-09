За право представити Україну у престижному пісенному конкурсі Євробачення-2022, що пройде у Турині, боротимуться 8 виконавців. Транслюватимуть прямий ефір на всіх платформах Суспільного о 18:30. Пряма трансляція буде також буде доступною на сайті Showbiz 24.

До слова Євробачення-2022: що відомо про вісьмох фіналістів Нацвідбору

Де та коли дивитись Нацвідбір Євробачення-2022

Усі платформи Суспільного транслюватимуть Національний відбір.

Телебачення:

  • телеканал UA: ПЕРШИЙ.

Діджитал:

  • фейсбук-сторінки Суспільне Євробачення та UA: Перший,
  • ютуб-канал Суспільне Євробачення,
  • сайт eurovision.ua,
  • мобільний застосунок suspilne.tv.

Слухати:

  • Радіо Промінь.


Де дивитись Нацвідбір / Фото з інстаграму Суспільного

Як відомо, 8 фіналістів обрали з 284 заявки на участь у конкурсі. Цьогоріч організатори відмовились від двох півфіналів й проведуть лише фінал, у якому глядачі дізнаються, хто представлятиме Україну на шоу.

За цю особливу можливість боротимуться такі виконавці:

  • Cloudless
  • Barleben
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Alina Pash
  • Kalush Orchestra
  • ROXOLANA
  • WELLBOY