За право представити Україну у престижному пісенному конкурсі Євробачення-2022, що пройде у Турині, боротимуться 8 виконавців. Транслюватимуть прямий ефір на всіх платформах Суспільного о 18:30. Пряма трансляція буде також буде доступною на сайті Showbiz 24.
До слова Євробачення-2022: що відомо про вісьмох фіналістів Нацвідбору
Де та коли дивитись Нацвідбір Євробачення-2022
Усі платформи Суспільного транслюватимуть Національний відбір.
Телебачення:
- телеканал UA: ПЕРШИЙ.
Діджитал:
- фейсбук-сторінки Суспільне Євробачення та UA: Перший,
- ютуб-канал Суспільне Євробачення,
- сайт eurovision.ua,
- мобільний застосунок suspilne.tv.
Слухати:
- Радіо Промінь.
Де дивитись Нацвідбір / Фото з інстаграму Суспільного
Як відомо, 8 фіналістів обрали з 284 заявки на участь у конкурсі. Цьогоріч організатори відмовились від двох півфіналів й проведуть лише фінал, у якому глядачі дізнаються, хто представлятиме Україну на шоу.
За цю особливу можливість боротимуться такі виконавці:
- Cloudless
- Barleben
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Alina Pash
- Kalush Orchestra
- ROXOLANA
- WELLBOY