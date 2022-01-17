Сергій Притула привіз кохану "не на ті піраміди": де подружжя відпочиває без дітей

17 січня 2022 , 21:00
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Джерело:

інстаграм Сергія Притули

У четвер, 13 січня, Сергій Притула повіз дружину у відпустку. Він оголосив, що за кордоном вони проведуть 10 днів, однак не розсекретив країну, в яку летять. Як з'ясувалось, подружжя відпочиває в Мексиці.

З нагоди 37-річчя Сергій Притула влаштував дружині незабутній подарунок – відпочинок за кордоном без дітей. Удвох вони полетіли в Мексику, де цього зимового сезону відпочиває весь український бомонд. 

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Шоумен пожартував, що Катерина просила його відвезти її до пірамід, але він обрав не ті. 

Збирались у відпустку. Дружина каже: "Хочу на піраміди". Прилетіли, дивимось. Каже: "То не ті". Як вгодити, вже не знаю,
– пожартував Сергій Притула. 

Вони побували в стародавньому місті Чічен-Іца, яке було центром майя, та сфотографувалися на тлі одного з семи чудес світу – піраміди Кукулькана. Для екскурсії дружина Притули обрала білу сукню, з українською вишивкою на рукавах, капелюх і кеди. Тоді як шоумен позував у повсякденному образі – білій футболці та джинсових шортах. 

Сергій Притула з дружиною Катериною в Мексиці / Фото з інстаграму шоумена

Цікаво, що в липні подружжя літало на відпочинок з трьома дітьми. Найменшій їхній донечці Стефанії тоді не було й двох місяців. 

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Автор: Марина Джура