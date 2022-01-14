Катерина та Сергій виховують трьох дітей, разом з якими проводять більшість вільного часу. Та інколи подружжя влаштовує романтичні мандрівки удвох.
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Сергій Притула полетів у відпустку з дружиною
Чоловік вирішив зробити коханій сюрприз і організував для неї поїздку за кордон. Сергій опублікував у своєму інстаграмі фото з літака. На ньому він зображений неймовірно щасливий. Примітно те, що для перельоту Притула одягнув футболку з зображенням українського тризуба.
Катерина сиділа поруч із коханим у яскравому зеленому худі. Волосся зіркова дружина розпустила та забрала набік. На обличчі вона зробила легкий макіяж з нюдовою помадою на губах.
У дописі Сергій зазначив, що найближчі 10 днів він проведе вдвох із дружиною. Однак, куди саме вирушили закохані наразі невідомо.
Сергій Притула з дружиною / Фото з інстаграму Сергія Притули
Текст публікації Сергія Притули:
- Дмитрику, я не знаю де твій проїзний! Шукай.
- Солюсю, хто розкидав іграшки, той їх і збирає!
- Стефаніє, ну як же ж так? Тільки ж помили!
На найближчі 10 днів подібні фрази зникають з повсякденного побуту! Це час тільки для нас двох! З днем народження, Катю! Полетіли!