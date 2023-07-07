Від зіркового ведучого до волонтера: як змінився Сергій Притула за 20 років

Сергія Притулу знає, напевно, кожен українець. Він завдяки телебаченню став відомим ведучим та коміком. Проте з початком повномасштабної війни артист завершив кар’єру в шоубізі та почав волонтерити. За останні 20 років Сергій Притула дуже змінився. Як саме – дивіться нижче.

Нещодавно Сергій Притула відсвяткував 42-річчя. Його дружина Катерина зворушливо привітала його зі святом та показала романтичне фото з чоловіком. 24 Канал вирішив пригадати, як змінився шоумен.

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Попри те, що Притула завершив кар'єру шоумена, він не став менш популярним. Тепер зірка зайнявся волонтерством та збирає мільйони на допомогу армії.

Як Сергій Притула виглядав раніше

В юності артист був активним, брав участь в іграх КВН і займався художньою самодіяльністю. Кар'єра Сергія як ведучого почалася з програми "Було ваше – стало наше" у 2004 році. Потім він переїхав до Києва і став працювати на "Music-радіо".

Популярність до Притули прийшла, коли він став резидентом "Камеді Клаб Україна" – комік три роки радував глядачів жартами і монологами. Зазначимо, що тоді Сергій Притула носив довге волосся та вуса.



Сергій Притула на "Камеді Клаб Україна" / Фото з соцмереж

А вже у 2008 році гуморист отримав роботу на Новому каналі. Він вів ранкову програму "Підйом" з Фреймут та Педаном. Крім довгого волосся, Притула ще "завів" борідку.



Сергій Притула на "Підйомі" / Фото з соцмереж

Потім з'явилася програма "Файна Юкрайна", а в 2016 році відбулася прем'єра "Вар'яти-шоу". Крім того, знаменитість вів шоу "Суперінтуїція", “Хто зверху?” та "Діти проти зірок".

В цей період Сергій Притула вирішив підстригтися. Він зробив собі модну і не дуже коротку зачіску, але залишив борідку.



Сергій Притула у шоу "Вар’яти" / Фото з соцмереж

Який вигляд Притула має зараз

З початком повномасштабної війни Сергій оголосив про завершення кар’єри ведучого. В інтерв'ю подрузі Маші Єфросиніній зі сльозами на очах заявив, що ніколи не повернеться до розважального телебачення.

За його словами, після війни він вже не зможе заходити в кадр на абсолютному позитиві. Зараз Притула займається волонтерством.



Сергій Притула / Фото з його інстаграму

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Сьогодні шоумен продовжує займатися творчістю. Притула також активно веде сторінки у соцмережах, де ділиться фотографіями з життя.

За останні роки він кардинально не змінював стиль. У нього зараз "та сама" зачіска, що й була раніше. Також зірка залишив легку неголеність.



Як зараз Сергій Притула / Фото з його інстаграму

Додамо, що днями Сергій Притула відсвяткував свій випускний. Він закінчив Український католицький університет, що у Львові, де вивчав публічне управління та адміністрування, щоб здобути більше знань для кар'єри політика.