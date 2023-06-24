Сергію Притулі виповнилося 42 роки. Волонтер до свята оголосив величезний збір на понад 100 мільйонів гривень.

До теми "Притулі рівних немає": на шоу "Хто зверху" назвали нового співведучого Лесі Нікітюк

Його дружина вирішила публічно привітати чоловіка з днем народження та присвятила Сергію Притулі пост, у якому написала теплі слова.

Дякую, мій коханий, за миті щастя і підтримки у важкі моменти життя. Ти найкраща людина, яку я зустріла у своєму житті. Кохаю безмежно. З Днем народження!,

– щиро написала Катерина.

Дружина Притули також оприлюднила чорно-біле фото, на якому позувала разом із Сергієм. Пара у кадрі стояла в обіймах один одного та цілувалася.



Сергій Притула з дружиною / Фото з її інстаграму

У коментарях зіркові колеги Притули та шанувальники приєдналися до привітань. Вони побажали йому довгих здорових років життя.

Крім того, українці подякували Сергію за роботу, яку він щоденно робить для нашої перемоги над ворогом. Як шанувальники вітають Притулу:

"Хай в Вашій родині крила будуть до небес та дали. Божої ласки та злагоди Вам".

"Велика дяка такій людині за його великий вклад у нашу перемогу! З Днем народження".

"Найкращі побажання і здійснення найважливішої мрії".

"Вітаю гарну людину, яка зробила себе сама. Удачі у всіх починаннях!"

"Вітаємо! Будьте щасливі і пану Сергію низький уклін за його працю. Міцного здоров'я".

Нагадаємо! Катерина та Сергій Притули одружилися у 2015 році. Пара виховує двох дітей – 6-річну Соломію та 2-річну Стефанію. Також у ведучого є син Дмитро від попереднього шлюбу.

До слова, 24 червня святкує день народження кохана Володимира Остапчука. Зірковий ведучий також привітав у соцмережах дівчину та зізнався їй у коханні. Остапчук показав романтичні фото з молодою обраницею. А зранку він подарував їй 201 троянду.