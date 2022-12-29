Сергій Притула вважає, що більше не зможе заходити в кадр на абсолютному позитиві, адже зараз "всередині не тьохкає". Він визнає, що змінився через війну.

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Сергій Притула закінчує кар'єру телеведучого

Я з великою радістю прожив 17 років кар'єри телеведучого. Якщо в попередніх інтерв'ю на запитання "чи повернетеся ви на телебачення" я казав: "Давайте почекаємо, коли закінчиться війна, я прийму рішення". То сьогодні, опираючись на деякі речі, які відбулися за останні кілька тижнів, можу з упевненістю сказати, що повернення до розважального телебачення не буде ніколи,

– заявив Сергій Притула зі сльозами на очах.

"Це такий великий довгий етап життя, який я, станом на цей момент, відчуваю повністю перегорнутим. Я не бачу себе в цій системі координат, яка була моїм природнім середовищем так багато років", – додав він.

Сергій Притула закінчує телекар'єру / Скриншот з відео

Водночас Сергій Притула не виключає медійної залученості. Йому вже пропонують вести радіопрограми про волонтерські ініціативи.

Нагадаємо, в інтерв'ю за листопад шоумен ще "не дозрів до того, щоб поставити великий хрест" на телекар'єрі. Він "не зовсім бачив себе в розважальному сегменті", тож обіцяв відтермінувати це питання до перемоги. Однак, схоже, за останній місяць відбулися незворотні зміни.