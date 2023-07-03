Шоумен навчався на заочній формі факультету суспільних наук. Він вже встиг захистити свою магістерську роботу.

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Сергій Притула випустився з університету

Телеведучий опублікував декілька кадрів з випускного в УКУ. На світлинах шоумена можна в академічній шапочці та в мантії випускника магістра. До того ж на кадрах, якими Притула поділився з підписниками, можна його побачити диплом та магістерську.

Навчатися під час війни – це складно як з моральної точки зору, так і логістично. Тому я щиро вдячний Силам Оборони України, що дали можливість закінчити навчання, написати та захистити магістерську,
– написав Притула.

Освіта політичного діяча

  • Сергій Притула закінчив школу із золотою медаллю. До того ж у 16 років він захищав проєкт у Малій академії наук України.
  • Після школи політик навчався у Західноукраїнському національному університету в Тернополі (тоді – Тернопільська академія народного господарства).
  • Окрім цього, у 2000-2001 роках Сергій Притула вступи до лондонського коледжу.
  • Шоумен також працював студентським деканом і директором Центру молодіжних ініціатив.