Шоумен навчався на заочній формі факультету суспільних наук. Він вже встиг захистити свою магістерську роботу.

До теми Успішно закінчив школу: колишня дружина Віталія Кличка показала їхнього сина-випускника

Сергій Притула випустився з університету

Телеведучий опублікував декілька кадрів з випускного в УКУ. На світлинах шоумена можна в академічній шапочці та в мантії випускника магістра. До того ж на кадрах, якими Притула поділився з підписниками, можна його побачити диплом та магістерську.

Навчатися під час війни – це складно як з моральної точки зору, так і логістично. Тому я щиро вдячний Силам Оборони України, що дали можливість закінчити навчання, написати та захистити магістерську,

– написав Притула.

Освіта політичного діяча