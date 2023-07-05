Нагадаємо, що Андрій Молочний – уродженець Житомирщини. Проте з 2014 року артист повністю перейшов на російське телебачення і навіть став підтримувати кремлівську пропаганду, говорячи, що Києвом "натовпами ходять фашисти".

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В інтерв'ю Притула зазначив, що припинив спілкування з Молочним одразу після закінчення зйомок "Файни Юкрайни", у яких вони разом виконували головні ролі. Це було ще влітку 2010 року.

"Шляхи розійшлися влітку 2010 року, коли закінчилися зйомки… Потім були різні історії, коли Андрій почав писати ахінею про фашистів на вулицях Києва. З цього можна було б посміятися, якби не одне але – це публічна людина", – сказав Сергій.

За його словами, українофобна риторика Молочного є жахливою і той давно мав зрозуміти, де погане, а де хороше.

Людина досі не розуміє, що проблеми в її житті не через те, що я якісь вірші писав, а через те, що в такому віці вже давно варто було б зрозуміти, де світле, а де темне, і хто агресор. Жити в Україні і не мати проукраїнської позиції – в голові не вкладається,

– висловився Притула

Довідка! Сергій Притула та Андрій Молочний разом знімалися у гумористичному шоу "Файна Юкрайна", яке виходило на Новому каналі з 2008 по 2010 роки. У програмі вони зіграли головні ролі, щоразу перевтілюючись у образи різних персонажів.

Наразі волонтер не знає, де знаходиться і чим займається Молочний. Проте у 2019 році Притула прокоментував його заяву про так званих "фашистів у Києві". Тоді він відповів Андрію віршем, у якому заявив, що “ вони вже давно не проживають разом".

Дивіться інтерв'ю з Сергієм Притулою: відео

До слова, днями 24 Канал розповідав про співачку та фіналістку "Холостяка-1" Яну Соломко, яка теж зрадила Україну. Дівчина родом із Полтавщини, але зараз живе та виступає у Москві. Вона відверто підтримує країну-агресора та навіть випустила пісню про російських військових.