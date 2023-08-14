Сніжана Бабкіна пояснила, чому артист співає російськомовні пісні в Америці. Цікаво, що дехто з підписників співака навіть припустив, що Бабкін виїхав до США назавжди.
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Шанувальники в коментарях в інстаграмі продовжують критикувати артиста:
- "Навіщо ви розмиваєте українську ідентичність, виконуючи пісню російською? Що мають думати про нас американці і канадці, коли ви приїжджаєте в їхні країни у розпал повномасштабної війни і співаєте мовою загарбника? І не треба прикриватися хлопцями на фронті. Вони на фронті, ви – ні".
- "Чому ви співаєте мовою окупантів?"
- "Ви видаляєте коменти про те, що продовжуєте виконувати свої пісні мовою окупанта? Хто ваша ЦА? Люди, що не розуміють української?"
- "Будь ласка, не співайте пісень російською мовою! Час змін настав 24 лютого, але для вас певно ні, що є сумно!"
Сам Бабкін ніяк не коментує хейт щодо російськомовних пісень. Тож, за нього заступилася дружина Сніжана.
Вона пояснила, що гурт "5'nizza" та Сергій Бабкін – це зовсім різні музичні проєкти, які мають свій репертуар. Так, колектив гурту не виконує україномовні треки, адже практично всі їхні пісні написані російською. Водночас сам Бабкін співає українською.
І оскільки зараз благодійний тур саме у 5'nizza, то на сцені лунає репертуар гурту, а це у 90% випадків російськомовні треки.
Як менеджер гурту 5'nizza я можу відповісти. Гурт "5'nizza" і творчість Сергія Бабкіна – це різні творчості. Пісня "Солдат" у 5'nizza і пісня "Солдат" у Бабкіна – це різні пісні. 5'nizza не виконує українськомовного "Солдата", Бабкін не співає російськомовного,
– заявила Сніжана.
Також дружина артиста прокоментувала, чому Сергій Бабкін не реагує на хейт, який розгорівся довкола нього. За її словами, у нього немає на це часу, адже він займається благодійними концертами.
"У хлопців немає часу виправдовуватися перед вами, тому що свій час вони проводять з користю для ЗСУ", – наголосила Сніжана.
Сніжана Бабкіна заступилася за чоловіка / Скриншот
Раніше Сергій Бабкін зазначав, що гроші з концертів надсилає на допомогу 127-й Окремій бригаді ТрО у Харкові, з якими вже довго співпрацює.
До слова, один з концертів гурту 5'nizza у США відвідав переможець "Холостячки" Олександр Еллерт. Комік розкритикував артистів за виконання пісні "Солдат". По-перше, дует співав хіт російською мовою, а їм підспівували слухачі, серед яких були й росіяни. По-друге, на думку Еллерта, ця пісня недоречна, адже артисти – не солдати.