У розмові з Наталкою Денисенко Маша Єфросиніна згадала про хейт у мережі, від якого потерпає й акторка, і вона сама. Ведуча згадала, як раніше обговорювали Юрія Горбунова та скандал навколо серіалу за державні кошти.

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Чому Єфросиніна не коментувала скандал

Маша Єфросиніна пригадала, як отримувала коментарі: "Чого ти не виср*лася на Горбунова з його рагулячим серіалом?". Вона пояснила, що тоді запитала думку у чоловіка Тимура і його побратимів. У воїнів ЗСУ тоді були значно важливіші завдання.

Бо я подзвонила Тимуру. І там його побратими сиділи. І сказала: "Хлопці, а вам як ця новина?". Він сказав: "А нам пох**. У нас зараз завдання, і ми йдемо вбивати русню. Нам неприємно, звісно, що таке відбувається, коли ми щодня втрачаємо наших хлопців, та забий. Я прошу тебе. Ти мені потрібна сильна",

– відповіла телеведуча.

Інтерв'ю Маші Єфросиніної з Наталкою Денисенко: дивіться відео онлайн

Чому Єфросиніній "дісталось" через Горбунова

Коли у мережі бурхливо обговорювали серіал Юрія Горбунова за 33 мільйони державних гривень, телеведуча відмовилась коментувати скандал. Вона пояснила, що не хоче брати участь у "внутрішніх срачах" та "публічних розстрілах людей". Та й за ці слова її розкритикували – Маші дорікнули за те, що це не срач, а проблема.

Потім Єфросиніна висловилася знову, де додала, що своїм дописом намагалась пояснити, що до неї потрібно ставитися як до людини, а не як до об'єкта. Тоді ж вона заявила, що Горбунов "припинив для неї існування" ще у 2021 році.

Зауважимо, що Юрій Горбунов на тлі хвилі критики заявив, що готовий відмовитися від ордену "За заслуги" II ступеня та передати його військовим. Він також відмовився від державних коштів на серіал "СМТ Інгулець". Але, ймовірно, таки зніматиме його на свої кошти.