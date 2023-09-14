После многочисленных скандалов о российских треках на концертах и связях с россиянами в организации Сергей Бабкин выпустил новый трек. Песня под названием "Зрада" уже обсуждается в сети.

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Сергей Бабкин выпустил "Зраду"

На обложке песни изображён сам Сергей Бабкин, весь расписанный словом "зрада". В самой эмоциональной песне музыкант высмеял украинцев, которые критикуют других и якобы обвиняют каждого в измене. Судя по словам трека, Сергею не нравится хейт из-за русского языка, просмотр враждебного контента. Он пытается прикрыться военными в строке: "бійцям на передку байдуже – треба "или надо"".

Также Сергей Бабкин поет о том, что предательство – "когда уехал из страны играть концерты". Но отметим, что украинцы критикуют артиста не за это – деньги на концертах за границей собирает немало групп и исполнителей – "Бумбокс", Артем Пивоваров, "Друга Ріка" и многие другие. В то время как Сергей в процессе организации своих мероприятий сотрудничает с россиянами.

По мнению Бабкина, постоянные обвинения истощают украинское общество и превращает его в "стадо". Хотя, по мнению сети, это манипуляция и способ оправдать свои "промахи".

А чи не зазираємо таким чином у темряву? Чи не надто забагато сил іде заради зради? Чи не стаємо ми нацією, схожою на стадо?

– поет артист.

Далее Сергей Бабкин приводит строки, в которых называет те вещи, которые считает предательством на самом деле.

"Коли тобі чхати на маму і тата. Коли вчиш своїх дітей пишатися матом. Коли мовчиш, хоча є що сказати. Коли можеш болем та жалістю грати. Коли кладеш собі в кишеню донати. Коли нехтуєш подвигами побратимів. Коли наповнюєш серця людей негативом. Коли втратив у людях надію та віру. Коли війна стала зручніше за мир", – перечисляет артист.

Сергей Бабкин – "Зрада": слушать песню онлайн

В сети обсуждается эмоциональный трек артиста. Многие слушатели критикуют Сергея Бабкина и обвиняют его в манипуляциях, сравнивают с Потапом и упрекают в том, что певец не может признать свои ошибки.

"Сергей, феноменальный рывок. Догнали Олега Виника, возможно, даже перегнали. Превзошли себя и все свои объятия на фото и сотрудничество с россиянами";

"Когда-то случай Бабкина будут изучать в учебниках по маркетингу и пиару. В параграфе "Как закапывать себя после того, как уже несколько раз обоср*лся"";

"Оправдание низкого уровня образованности. Это трудно назвать творчеством, одни манипуляции";

"Спасибо за достойный контент! Наконец-то появилось нечто хуже песни "Волонтер" Потапа";

"Да уже записывали бы на русском, не возились бы так, на украинском сочинять стишок. Это же для россиян песня. Они сейчас с удовольствием растянут ее на цитаты. Зрада – это вы, Сергей";

"Вышиванку в доме можно и не иметь, а вот ум в голове надо иметь. Это касается автора песни".

Многие поклонники поддержали Сергея Бабкина. Они распространяют его трек в соцсетях и увлекаются текстом.

"Очень мощные высказывания";

"Песня, от которой жутко, муравьи по телу, потому что она о сумасшедшей правде, которую мы видим сегодня. Люди запутались. Да еще и всюду и во всем ищут измену";

"Желаю, чтобы в нашей стране все были такие "зрадники", как Бабкин. Тогда мы быстро выигрываем войну. Вернее, тогда война бы и не началась".

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