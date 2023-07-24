Допомагає німець, – Сергій Бабкін розповів, як його сім’я живе за кордоном

Сім'я українського співака Сергія Бабкіна зараз живе в Німеччині. Там їх прихистив місцевий житель. Діти артиста ходять до шкіл поблизу.

Сам Бабкін час від часу провідує родину, адже він багатодітний батько, тож може виїхати з України. Співак на початку повномасштабної війни особисто відвіз свою дружину Сніжану та трьох дітей за кордон.

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Зараз Сергій гастролює і виступає на благодійних концертах. Паралельно з цим він відвідує сім’ю в Німеччині. Його дружина з дітьми живе в передмісті Мюнхена.

Як розповів музикант, там їх прихистив німець.

Допомагає місто, в якому ми живемо, точніше німець. Він нас прихистив у себе. Маленький будиночок у нього на ділянці, він живе поруч із нами. Він дуже крутий, уже 15 років займається біженцями та їхніми проблемами. Він у темі абсолютно,

– поділився Бабкін.

Ведучий Анатолій Анатоліч додав, що його дружині і дітям також допомагала сім’я у Франції, коли вони виїхали туди на початку повномасштабного вторгнення

Старший син Сергія Бабкіна Артур ходить до школи, яку в Німеччині відкрила українка. Цей заклад освіти лише для українських дітей, і кожен, хто її закінчить, може піти з цим атестатом до будь-якого університету Німеччини.

Водночас його 12-річна донька Веселина вчиться у німецькій школі, бо чудово знає англійську мову.

"Діти знають, що вона з Україні. До того ж, Веселина не єдина українка там. А молодший син теж зараз в німецькому садочку. В нього там лише один друг-українець, вони часто проводять час разом", – розповів Бабкін.

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Раніше співак зізнавався, що не отримує соцдопомогу в Німеччині. "Десь з вересня не виплачують. Ми приблизно через пів року перестали відповідати вимогам цієї програми тимчасового захисту. Я весь час гастролюю, а за правилами ми маємо знаходитися в Німеччині", – розповів Сергій.

З початку вторгення артист не був в Україні майже вісім місяців, а тоді повернувся, і одразу поїхав в рідне місто. Тоді він набив собі патріотичне тату з п'яти літер "ДВМЗУ" – "Доброго вечора, ми з України".