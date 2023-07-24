Сам Бабкин время от времени навещает семью, ведь он многодетный отец, поэтому может уехать из Украины. Певец в начале полномасштабной войны лично увез свою жену Снежана и трое детей за границу.

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Сейчас Сергей гастролирует и выступает на благотворительных концертах. Параллельно с этим он посещает семью в Германии. Его супруга с детьми живет в пригороде Мюнхена.

Как рассказал музыкант, там их приютил немец.

Помогает город, в котором мы живем, вернее немец. Он нас приютил у себя. Маленький домик у него на участке, он живет рядом с нами. Он очень крут, уже 15 лет занимается беженцами и их проблемами. Он в теме совершенно,

– поделился Бабкин.

Ведущий Анатолий Анатолич добавил, что его жене и детям также помогала семья во Франции, когда они уехали туда в начале полномасштабного вторжения.

Старший сын Сергея Бабкина Артур ходит в школу, которую в Германии открыла украинка. Это учебное заведение только для украинских детей, и каждый, кто его закончит, может пойти с этим аттестатом в любой университет Германии.

В то же время его 12-летняя дочь Веселье учится в немецкой школе потому что прекрасно знает английский язык.

"Дети знают, что она из Украины. К тому же, Веселина не единственная украинка там. А младший сын тоже сейчас в немецком садике. У него там только один друг-украинец, они часто проводят время вместе", – рассказал Бабкин.

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Ранее певец признавался, что не получает соцпомощь в Германии. "Где-то с сентября не выплачивают. Мы примерно через пол года перестали отвечать требованиям этой программы временной защиты. Я все время гастролирую, а по правилам мы должны находиться в Германии", – рассказал Сергей.

С начала вторжения артист не был в Украине почти восемь месяцев, а потом вернулся, и сразу уехал в родной город. Тогда он набил себе патриотическую папу из пяти букв "ДВМЗУ" - "Добрый вечер, мы из Украины".