У рамках проєкту "Інтерв'ю24" 24 Канал поспілкувався з Сергієм Бабкіним, який з початком повномасштабного вторгнення виїхав у Німеччину та грає благодійні концерти по всьому світу. Ми побували на одному з українських квартирників співака, де він виконав улюблені хіти, пісні з нового мініальбому "Далі ми самі", але відмовився співати російськомовну "Победная".

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Чи співає Сергій Бабкін російською на концертах. Чому жодного разу не привіз дітей в Україну та коли з кінцями повернеться в рідний Харків. Про все це й більше читайте далі в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Дім у нас лише там, – про повернення в рідний Харків

Як відчуття повернутися у свій дім вдруге за 16 місяців?

Ми зараз повернулися додому втретє, перший раз був ще восени 2022, коли грали великі благодійні концерти у Львові та Києві до 20-річчя моєї творчої діяльності. Після них заїжджали додому у Харків, де я зіграв безкоштовний концерт просто неба, виступив у хлопців зі 127-мої окремої бригади.

Емоції від перебування у рідному домі такі, що їх неможливо описати словами. Така гама почуттів, що серце зупиняється.

Сергій Бабкін на квартирнику в Білій Церкві / Фото Єлизавета Юшковська

Уже думаєте над тим, коли повернетеся в Україну з кінцями? І чи буде це рідний Харків? Тому що до великої війни значну частину часу ви проводили в Києві й буквально розривалися між цими містами.

Це однозначно буде Харків, бо дім у нас лише там. Дійсно, в Києві зосереджена майже вся професійна діяльність: тут і студія, де я працюю над новою музикою, і телебачення, і всі видання, і різні проєкти.

Немає такого дня, щоб ми зі Сніжаною не торкалися теми повернення до Харкова. Як тільки припиняться щоденні обстріли міста, ми приїдемо. Для нас головний пріоритет – це безпека дітей.

Кожні декілька днів хтось гинув, – про знайомих, яких втратив на війні

Ще у липні минулого року ви розповідали, що багатьох ваших знайомих вже немає серед живих. Відтоді ви ще втрачали близьких людей?

Так, були ще втрати як серед тих, кого ми знали особисто, так і серед знайомих наших друзів. Був такий період взимку, коли кожні декілька днів нам повідомляли, що хтось загинув, поранений або зник безвісти.

Кожного разу мене накривало хвилею ненависті до цих рашистських покидьків, які прийшли на нашу землю. Це дуже руйнівні емоції, тож я конвертую їх в допомогу або пісню. Взагалі, я всю свою енергію намагаюсь спрямовувати на творення, на щось корисне.

Чи співає Бабкін російськомовні пісні на концертах

Минулого року в інтерв'ю нам ви ділилися, що не будете відмовлятися від своїх російськомовних пісень, бо для вас це як відмовлятися від самого себе. Чи виконуєте ви їх на концертах? Люди просять?

Так, на деяких концертах виконую декілька пісень з репертуару 5'nizza та зі своїх перших сольників. Є такі пісні, які є наріжними каменями моєї творчості. Багато слухачів хочуть чути саме їх, заради цього купують квиток.

Цікаво, що деякі з них вже самотужки перекладають українською. Наприклад, нещодавно хлопці з "Кварталу" переклали пісню "Тук-тук" для свого концерту. Дуже дотепно, мені сподобалось!

Сергій Бабкін на квартирнику в Білій Церкві / Фото Єлизавета Юшковська

У жовтні минулого року вас критикували за трек з Face to Face, до запису якого долучився Борис Гребенщиков. Зараз суспільство гостро реагує не тільки на російських артистів, а й на появу ексгастролерів на українській сцені. Зокрема, через осуд скасували перший з початку вторгнення концерт Світлани Лободи в Osocor Residence. Як ви ставитеся до таких проявів?

Я вважаю, що кожен має діяти відповідно до того, що йому підказує його серце та совість, кожен має брати відповідальність за свої вчинки і бути готовим до наслідків.

Люди у спотвореній реальності, – про родичів у Бєлгороді

У вас є родичі в Росії, які казали "мы думали, Сережа, что ты умнее". Вони, як і ваші батьки, з Бєлгородської області. Чи об'явилися вони після "звільнення Бєлгородщини"?

Ні, ми припинили спілкування в перший місяць після вторгнення. Все одно розмовляти неможливо, бо люди живуть в іншій, спотвореній реальності. Щоб не відбувалось, для них це буде лише підтвердження їхньої правоти.

Коли ви востаннє були в Росії?

Точно не пам'ятаю, десь років сім тому.

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Чи ходять росіяни на концерти Бабкіна

Ви перетинаєтеся з росіянами за кордоном? Як вони поводяться в Європі? Чи ходять на ваші концерти, адже багатьом українським артистам, як-от Олегу Скрипці, після їхніх скарг зривають концерти за нібито "підтримку фашизму".

Під час гастролей в нас, як правило, дуже щільний розклад: літак чи потяг – готель – концертний майданчик. Тож в умовах "дикої природи" нікого не спостерігаємо.

Думаю, що ті росіяни, які підтримують Україну, приходять на концерти, бо в і в мене, і в 5'nizza там було дуже багато шанувальників.

Враховуючи, скільки їх виїхало з Московії, хтось точно на мої концерти приходив. Але це лише моє припущення, бо організатори не збирають таку інформацію.

Сергій Бабкін на концерті в Дубліні / Фото з інстаграму музиканта

Соцдопомогу не отримуємо, – про життя в Німеччині

Знаю, що в Німеччині ви змінили кілька помешкань. Зокрема вас приймала у себе німецька родина, ви жили в будиночку для прислуги. У жовтні його мали б зносити. Де ваша сім'я мешкає зараз?

В іншому будинку, але в тому ж передмісті Мюнхена, що і раніше.

У Німеччині ви оформилися як біженці й отримували соціальну допомогу. Чи виплачують її зараз?

Ні, десь з вересня не виплачують. Ми приблизно через пів року перестали відповідати вимогам цієї програми тимчасового захисту. Я весь час гастролюю, а за правилами ми маємо знаходитися в Німеччині.

Влітку почали заходити гроші на рахунки, а коли ти отримуєш прибуток, навіть якщо ти більшість або все передаєш на благодійність, ти вже не маєш права на допомогу від держави.

Нагадаємо, влітку 2022 року Сніжана Бабкіна розповідала, що в Німеччині вони живуть лише на соціальну допомогу, не ходять ні по кафешках, ні по ресторанах, а зароблені гроші перераховують "нашим".

Де навчаються ваші діти? І чому жодного разу не ризикнули привезти їх з собою в Україну?

Вони навчаються в місцевій школі. Під час благодійних турів у нас кожного дня переїзд з місця на місце, буває, що це відстані по 750 кілометрів. Це важко навіть дорослим, а для дитини це дуже велике навантаження і стрес.

Якщо привезти і залишити їх у Харкові, поки ми граємо концерти в інших містах, то це вже суцільний стрес для мене. Бо думками і серцем я весь час буду з ними. Це ж найдорожче, що в мене є, наражати їх на небезпеку я не можу.

Сергій Бабкін з сім'єю в Німеччині / Фото з інстаграму музиканта

Про брата військового та сина від першого шлюбу

Що з вашим братом військовим, де він зараз?

Він працює на перемогу України, де саме – це військова таємниця.

У вас є син Ілля від першого шлюбу. Невдовзі йому виповниться 18. Де він зараз перебуває?

Він мешкає в Канаді разом зі своєю мамою.

Що у Сергія Бабкіна з зором

Ви розповідали, що на початку вторгнення хотіли долучитися до тероборони, але дружина вмовила вас не робити цього, бо "сліпий Бабкін не принесе країні користі". У вас справді було три операції на очах, ви втратили 70 відсотків центрального зору. Як почуваєтеся зараз? Чи продовжуєте лікування?

Я проводжу планові обстеження по протоколу, який призначив лікар. Головне у моєму випадку для підтримки стабільності зору – це спосіб життя. Обсяги фізичного навантаження, сон, певні вправи і таке інше.

Куди йдуть гроші з благодійних концертів

Ви запевняли, що "абсолютно всі кошти до копійки", зароблені на благодійних концертах, перераховуєте на допомогу Україні? Чи підраховували, яку суму вдалося задонатити на 16 місяць великої війни?

Перші місяці війни ми навіть не фіксували, скільки й кому саме відправляємо. До нас звертались різні знайомі, які закуповували щось – від автівок до такмеду. Ми просто надсилали гроші.

Десь рік тому почали щось рахувати. Ось днями Сніжана казала, що загальна сума наших донатів вже перевищила 300 тисяч євро.

Куди здебільшого йшли ці гроші?

До осені минулого року допомогу отримували декілька різних фондів. Від збірних концертів "Доброго вечора, ми з України" гроші йшли тим фондам, які обирали організатори. Від моїх сольних квартирників отримували харківські фонди "Культурний Шок" та інші, хто працював з мешканцями Харкова та ТрО.

Десь з листопада майже всі зароблені гроші йдуть до 127-ї окремої бригади ЗСУ ТрО міста Харкова, ми зі Сніжаною маємо честь бути її амбасадорами. Я навіть випустив минулого місяця пісню, яка так і називається "127МА".

Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною / Фото з інстаграму музиканта

Чи збере Бабкін Палац "Україна"

У травні Артем Пивоваров перший з артистів зібрав Палац "Україна" під час великої війни. Слідом за ним це зробив Іво Бобул. Ви не плануєте перейти у такий формат на зміну квартирникам?

Так вийшло, що 25 лютого 2022 року в мене мав вийти альбом "Космотато", і я мав їхати в тур містами України на його підтримку. Більшість квитків було розпродано, але і вихід альбому, і всі концерти ми скасували, з такою умовою, що вони залишаються дійсними. Тож маємо спочатку зіграти великі концерти саме в тих залах, які планувались для туру "Космотато".

Дуже сподіваюсь, що це стане реальним найближчим часом, можливо навіть і до кінця цього року. Віримо в ЗСУ!