У коментарях Сергія та Сніжану порівнювали з різними зірковими парами. Втім, найчастіше їм писали, що вони схожі на Адама та Єву.

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Як Сергій та Сніжана Бабкіни виглядали у 2009 році

На знімку зіркова пара позує на тлі стіни. Чоловік тоді мав кучеряве волосся до плечей, а у Сніжани був прямий чубчик та довге волосся.

Реакція шанувальників

В коментарях під фото можна прочитати багато різних знаменитих закоханих, з якими фани порівняли Бабкіних:

"Аквамен і Аріель";

"Федеріко Фелліні та Джульєтта Мазіна";

"Льолік і Болік";

"Лукаш і Мавка";

"Адам і Ева";

"Джокер і Харлі Квін";

"Бобул і Сандулесу".

Зазначимо, це вже не вперше, коли артист ділиться з підписниками давніми фото з дружиною. Так, у день народження Світлани, Бабкін показав світлину пари у потязі на верхній полиці плацкарту. Шанувальники зазначили, що Сніжана схожа на американську акторку, яка зіграла Анастейшу Стіл у кінофільмі "50 відтінків сірого". А співака фани не одразу впізнали на фото.

До слова, раніше лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк у день свого кришталевого весілля, яке вони з дружиною відсвяткували 12 липня, поділився архівними світлинами зі свята. Він показав, як пара виглядала 15 років тому.