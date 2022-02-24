У той час як кияни панічно виїжджають зі столиці, Сергій Бабкін залишається в рідному Харкові. Ані він, ані його дружина Сніжана, ані троє їхніх дітей не тікають у бомбосховища, але готуються до будь-яких сценаріїв. Зіркова сім'я вірить, що здолати російських загарбників ми зможемо лише разом.

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Сергій Бабкін прокинувся від вибухів у Харкові

Сьогодні Харків прокинувся о 5 ранку від вибухів ракет і снарядів. Кремль хоче знищити нашу державу, забрати нашу свободу та нав'язати нам свою волю. Але ми ніколи не допустимо цього,

– емоційно написав Сергій Бабкін.

Фото з інстаграм-профіля Сергія Бабкіна

Сергій Бабкін звертається до друзів і фанів з Росії

Частину тексту артист зумисне написав російською, щоб достукатися до друзів, слухачів і фоловерів з країни-агресорки. Він закликає не вірити врешті решт визнати реальні факти – Росія нещадно бомбить українські міста.

"Зараз ваш президент і правляча верхівка остаточно збожеволіли й розв'язали у Європі війну, рівної якої не було з моменту закінчення Другої світової. На нас падають ракети, бомби та снаряди", – висловився Сергій Бабкін.

Не будьте співучасниками військових злочинів! Підтримайте Україну! Скажіть своє "ні війні"! Покажіть, що в Росії залишилися чесні люди,

– завершив артист.

Нагадаємо, до росіян звернувся й режисер Алан Бадоєв. Ще вчора він закликав до реакцій Лободу, Лазарєва, Меладзе та інших зірок, котрим знімав кліпи, а після вторгнення наказав йти на вулиці, а не писати, як їм соромно.

Повний текст публікації Сергія Бабкіна:

Мої любі співвітчизники! Сьогодні Харків прокинувся о 5 ранку від вибухів ракет та снарядів. Росія розпочала масштабне вторгнення в Україну з усіх боків. Кремль хоче знищити нашу державу, забрати нашу свободу та нав'язати нам свою волю. Але ми ніколи не допустимо цього!

Я і моя родина в Харкові. Ми зберігаємо спокій, готуємось до будь-яких ситуацій та віримо в наших захисників! Тільки разом ми зможемо встояти та подолати ворога!

Я хочу звернутися до всіх моїх друзів, слухачів, підписників з Росії. Тисячі людей знають мене особисто, з багатьма ми пройшли довгий шлях, щиро дружили та спілкувалися. Зараз ваш президент і правляча верхівка остаточно збожеволіли й розв'язали у Європі війну, рівної якої не було з моменту закінчення Другої світової. Наші міста бомблять! На нас падають ракети, бомби та снаряди. Атаки зазнали Київ, Харків, Одеса, Херсон, Івано-Франківськ, Луцьк, Краматорськ та інші населені пункти.

Не вірте вашим пропагандистам, по російському ТБ не скажуть ні слова правди. Зараз від кожного з вас залежить майбутнє не лише України та Росії, а й усієї Європи. Не будьте байдужими статистами та співучасниками військових злочинів! Підтримайте Україну! Скажіть своє "ні війні"! Покажіть, що в Росії залишилися чесні люди.

Важливо, Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну й накладають санкцій на Росію.



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