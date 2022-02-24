Режисер звернувся до підписників з Росії, які постійно пишуть, що їм соромно за дії влади. Бадоєв закликав росіян виходити на вулиці та зупинити диктатора.

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Алан Бадоєв звернувся до росіян

Режисер наголосив, що це їхня країна вбиває наших людей. Росіяни можуть зупинити війну, яку почав їхній очільник і мають це зробити.

Москва, досить писати мені, як вам соромно за вашу владу! Йдіть на вулиці! Бо прямо зараз мою країну вбиває ваша країна!

– наголосив Бадоєв.

Також він попросив максимально розповсюджувати ці заклики, не мовчати й діяти.



Алан Бадоєв звернувся до росіян / Скриншот інстаграм-сторіс Бадоєва

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