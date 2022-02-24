В то время как киевляне панически выезжают из столицы, Сергей Бабкин остается в родном Харькове. Ни он, ни его жена Снежана, ни трое детей не бегут в бомбоубежища, но готовятся к любым сценариям. Звездная семья верит, что одолеть российских захватчиков мы сможем только вместе.

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Сергей Бабкин проснулся от взрывов в Харькове

Сегодня Харьков проснулся в 5 утра от взрывов ракет и снарядов. Кремль хочет уничтожить наше государство, забрать нашу свободу и навязать нам свою волю. Но мы никогда не допустим этого,

– эмоционально написал Сергей Бабкин.

Фото из инстаграм-профиля Сергея Бабкина

Сергей Бабкин обращается к друзьям и фанам из России

Часть текста артист умышленно написал на русском, чтобы достучаться до друзей, слушателей и фолловеров из страны-агрессора. Он призывает в конце концов признать реальные факты – Россия беспощадно бомбит украинские города.

"Сейчас ваш президент и правящая верхушка окончательно сошли с ума и развязали в Европе войну, равной которой не было с момента окончания Второй мировой. На нас падают ракеты, бомбы и снаряды", – высказался Сергей Бабкин.

Не будьте соучастниками военных преступлений! Поддержите Украину! Скажите свое "нет войне"! Покажите, что в России остались честные люди,

– завершил артист.

Напомним, к россиянам обратился и режиссер Алан Бадоев. Еще вчера он призвал к реакциям Лободу, Лазарева, Меладзе и других звезд, которым снимал клипы, а после вторжения приказал идти на улицы, а не писать, как им стыдно.

Полный текст публикации Сергея Бабкина:

Мои дорогие соотечественники! Сегодня Харьков проснулся в 5 утра от взрывов ракет и снарядов. Россия начала масштабное вторжение в Украину со всех сторон. Кремль хочет уничтожить наше государство, забрать нашу свободу и навязать нам свою волю. Но мы никогда не допустим этого!

Я и моя семья в Харькове. Мы сохраняем спокойствие, готовимся к любым ситуациям и верим в наших защитников! Только вместе мы сможем устоять и преодолеть врага!

Я хочу обратиться ко всем моим друзьям, слушателям, подписчикам из России. Тысячи людей знают меня лично, со многими мы прошли долгий путь, искренне дружили и общались. Сейчас ваш президент и правящая верхушка окончательно сошли с ума и развязали в Европе войну, равной которой не было с момента окончания Второй мировой. Наши города бомбят! На нас падают ракеты, бомбы и снаряды. Атаке подверглись Киев, Харьков, Одесса, Херсон, Ивано-Франковск, Луцк, Краматорск и другие населенные пункты.

Не верьте вашим пропагандистам, по российскому ТВ не скажут ни слова правды. Сейчас от каждого из вас зависит будущее не только Украины и России, но и всей Европы. Не будьте равнодушными статистами и соучастниками военных преступлений! Поддержите Украину! Скажите свое "нет войне"! Покажите, что в России остались честные люди.

Важно! Вооруженные Силы Украины дают отпор врагу. Мы под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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