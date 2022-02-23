Кліпмейкер опублікував в мережі уривок з кліпу Марії Яремчук "В чистім полі", де головними героями виступила молода наречена з коханим, яких охоплює час війни. Молодий хлопець гине від кулі ворога і дівчина залишається самотньою.

До слова "За мир у всьому світі": Регіна Тодоренко обурила реакцією на агресію Путіна проти нашої держави

Над промовистими кадрами, режисером яких став Алан Бадоєв, режисер в інстаграмі написав:

Мої друзі, колеги, артисти, люди, яких я поважаю і поважають мене… Ті, хто в Росії, прийшов час сказати своє слово. Ви і є Росія і її вчинки – це теж ви.



Алан Бадоєв звернувся до росіян / Фото з інстаграм-сторіс режисера

Чоловік також зробив "репост" публікації російського блогера Юрія Дудя, який засудив дії Путіна і побажав Росії та Україні миру.

У коментарях до останньої публікації Бадоєва українці та росіяни подякували йому за його позицію.