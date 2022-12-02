Сергій Бабкін назвав винних у тому, що російська попса в українських чартах
Українські артисти ображені, що на перших сходинках у музичних чартах пісні російських селеб. Сергій Бабкін має пояснення, чому так відбувається. На його думку, це справа рук підлітків.
На питання про популярність російської музики в Україні Сергій Бабкін відповів в інтерв'ю 24 каналу. Він вважає, що підлітки є найактивнішими слухачами, і саме вони формують топи музичних чартів.
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Сергій Бабкін про російську попсу в українських чартах
Коли тобі 13 чи 14 років – ти не пов'язуєш ці речі між собою. Ти слухав когось, і саме ця музика була для тебе важлива. Потім Росія напала на Україну, але до чого тут музика, яку ти слухав? Я впевнений, що більшість у цьому віці далеко у своїх роздумах не йдуть. Вони просто слухають те, що їм подобається. І не розмірковують, з Росії той артист, з Білорусі, чи з Казахстану,
– поділився Сергій Бабкін.
Однак музикант вважає, що самих селеб з Росії в Україні не буде роками або навіть десятиріччями. Він припускає, що поодинокі концерти "хороших русскіх" можливі, але культурна окупація, як було до 24 лютого, – ні.
"Занадто великі людські жертви, занадто великі руйнування, а рівень ненависті максимальний. Коли ненависть така сильна, люди не готові розбиратися, хто "хороший", а хто не дуже. Відраза розповсюджуватиметься на все, що надходить з тієї території", – поділився з нами Бабкін.Повне інтерв'ю з Сергієм Бабкіним читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".
Цікаво, що Сергій Бабкін не вірить у те, що росіяни "пройдуть через покаяння", як німці після Другої Світової, бо вони на таке не здатні. Максимум, на думку зірки, – це повалення Путіна: "Можливо, в Росії щось зміниться – режим впаде, зникне імперська пропаганда, винні в жахливих злочинах будуть покарані".
- Нагадаємо, Андрій Бєдняков вважає, що українці, які досі слухають російське, винні в обстрілах. "Ви так само "лупили" по українській енергетиці та лишали українців без світла і тепла", – казав шоумен після масованого удару 23 листопада.
- Друга українська "Холостячка" Злата Огнєвіч теж засуджує тих, хто слухає російську музику. Вона наголошує, що такі "меломани" спонсорують ворога, який чинив геноцид у Бучі, Маріуполі.
- Тоді як кум Лободи Анатолій Анатоліч досі слухає пісні російських артистів. Він відібрав для себе кількох з антивоєнною позицією, бо з їхніми треками у нього пов'язані приємні спогади. Наприклад, репера Noize MC, якого Хливнюк вважає нормальним.