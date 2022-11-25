Шоумен Андрій Бєдняков висловився про українців, які слухають російську музику. Він вважає, що вони також дотичні до того, що обстрілюють наші енергетичні об'єкти.
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Андрій Бєдняков про поціновувачів російського
В інстаграм-сторіз ведучий нагадав тим українцям, які коли-небудь слухали або продовжують слухати російський реп чи попсу, що вони причетні до обстрілів.
Якщо хоч, бл*ть, хтось/колись виставить сторіз з концертів тіматєй і буде плакати з вином під плаксивий кальянний реп. Чи "пад грусний денс, атпуская вашу любовь" буде телефонувати колишньому, знайте: ви так само "лупили" по українській енергетиці та лишали українців без світла і тепла,
– емоційно висловився Бєдняков.
Андрій Бєдняков про обстріли / Фото в інстаграм-сторіз
Що кажуть зірки про російську музику
- Злата Огнєвіч засуджує українців, які продовжують слухати російську музику, спонсоруючи таким чином ворога. Вона поділилась, що теж має улюблені пісні, але не слухає їх принципово. Адже вважає культурний фронт не менш важливим.
- Наталка Денисенко розповідала, як одного разу їхала з водієм таксі, який "крутив" треки російських авторів. Вона була цим обурена, бо знає, що його батько служить у ЗСУ. "Тобто його батько захищає нашу країну, а він слухає через додаток російських виконавців, платить гроші в казну нашого ворога. Прикол".
- Анатолій Анатоліч натомість зізнався, що продовжує слухати пісні тих російських артистів, які засудили війну. Хоч додав, що не може вмикати треки байдужих росіян, – таким чином для нього зник майже весь ворожий шоубіз.