Скандал навколо подружжя принца Гаррі та Меган Маркл розгорівся ще у грудні 2022, коли на Netflix вийшли перші три епізоди серіалу про них. Тепер світ очікує на презентацію мемуарів принца, скандальні факти з якої вже ширяться мережею.

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Принц Гаррі розповів про пристрасну ніч з Меган Маркл

Влітку 2016 року, а саме в день річниці смерті принцеси Діани, Гаррі приїхав до Лондона, щоб зустрітися з коханою. Вони провели пристрасну ніч в одному з готелів Soho House. Затамувавши подих Гаррі чекав Маркл біля готельного номера, поки вона не відчинила двері та "втягнула його всередину".

За словами принца, саме його кохана була ініціаторкою цієї зустрічі. Тоді вони вже були в стосунках після романтичної подорожі до Ботсвани. Кілька тижнів закохані провели окремо, тому Меган вирішила прилетіти до Лондона. Принц приїхав до обраниці після того, як разом з братом Вільямом поклав квіти на могилу своєї матері.

Меган подбала, щоб їх ніхто не помітив. Вона сказала Гаррі пройти до готелю таємним шляхом, потім до вантажного ліфта, де він зустрів подругу дівчини – Ванессу. Саме вона привела принца до номера, в якому зупинилася Маркл.

Вона відчинила двері, затягла мене всередину і, швидко подякувавши подрузі, зачинила двері, поки ніхто не помітив,

– поділився принц.

Мемуари принца Гаррі: тези